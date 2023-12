Forma.ai stimule les performances commerciales grâce à une gestion de la rémunération et une optimisation des revenus précises et dynamiques – précisément adaptées à votre entreprise et à votre modèle de vente. Notre approche unique d'intelligence augmentée fournit des données d'incitation cohérentes et fiables à vos équipes commerciales, financières et de paie, afin qu'elles puissent arrêter d'élaborer, de calculer et de valider des formules et commencer à réellement stimuler leur activité. Forma.ai transforme la complexité de la rémunération des ventes en votre levier le plus puissant pour la croissance du chiffre d'affaires.

Site Web : forma.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Forma.ai. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.