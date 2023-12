Salescomp peut vous faciliter la vie en automatisant votre processus de rémunération des ventes. La comptabilité et l'administration des commissions et des plans d'incitation sont automatisées par salescomp sur la base d'un certain nombre de règles ajustables, notamment la désignation de l'employé, la durée et le type de transaction. De plus, le logiciel offre aux vendeurs une analyse approfondie des revenus antérieurs et des revenus projetés. Ainsi, les commerciaux ont accès à des estimations de rémunération basées sur des accords prospectifs conclus, leur permettant de se préparer à différents scénarios de rémunération. Les vendeurs peuvent ainsi être encouragés et motivés à réaliser leur véritable potentiel de revenus. Vous pouvez désormais vous débarrasser de toutes les feuilles de calcul manuelles sujettes aux erreurs. Votre équipe commerciale se sentira plus en confiance si vous lui fournissez des paiements précis et transparents.

Site Web : salescomp.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Salescomp. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.