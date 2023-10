MDEX.COM prend en charge les protocoles de transactions inter-chaînes décentralisées de BSC, HECO et ETH, et se classe premier dans le classement DEX de CoinMarketCap et CoinGecko. MDEX.COM combine de manière innovante les différents avantages de diverses chaînes publiques de base et crée un écosystème DEX complet et composite avec des performances élevées. Le mécanisme de « double extraction » d'extraction de liquidité et d'extraction de transactions apporte de plus grands rendements aux participants, et le mécanisme de « rachat et brûlage » des frais de transaction réalise une boucle fermée et autonome pour la capture de valeur. Il fonctionne sur HECO, ETH et Binance Smart Chain (BSC). Les utilisateurs peuvent utiliser MDEX Bridge pour réaliser l'interopérabilité inter-chaînes entre HECO, ETH et BSC.

Site Web : mdex.com

