Coin98 Wallet est le portefeuille multi-chaînes non dépositaire et la passerelle DeFi n°1, conçu pour connecter de manière transparente les utilisateurs au monde de la cryptographie de manière sûre et sécurisée. Coin98 Wallet vous offre des procédures rapides, pratiques et sécurisées de stockage, d'envoi, de réception et d'échange sur 12 blockchains populaires, notamment Bitcoin, Ethereum (jetons ETH et ERC20), Binance Smart Chain (jetons BNB et BEP20), Solana (jetons SOL et SPL). ), Polkadot, Kusama, Avalanche, Huobi ECO Chain, Binance Chain (jetons BNB et BEP2), Celo, TomoChain et Tron. Nous prévoyons de prendre en charge Thorchain, Polygon (Matic), Cosmos, Band, Fantom, Terra (Luna), Cardano et Dfinity dans un avenir proche.

Site Web : coin98.com

