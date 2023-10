Excalibur est un AMM très flexible et orienté écosystème offrant des frais d'extraction, des références d'échange et des frais personnalisables. Il vise l’efficacité et la durabilité à long terme grâce à des mécanismes d’actionnariat avancés, au jalonnement du coffre-fort temporel et à la liquidité appartenant au projet.

Site Web : excalibur.exchange

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Excalibur. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.