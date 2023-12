Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

SmartWinnr est une plateforme complète qui maintient vos équipes commerciales au courant de leurs connaissances sur les produits, garantit une messagerie uniforme lors des interactions avec les clients et augmente les ventes en même temps. SmartWinnr est entièrement intégré à Salesforce.com Nous utilisons - Des KPI gamifiés pour augmenter les ventes - Suivez les incitations en temps réel pour plus de visibilité et de transparence - Des quiz basés sur l'IA et des renforcements réguliers pour améliorer les connaissances - Un coaching continu pour améliorer les interactions avec les clients

