Planr est une solution SAAS d'entreprise utilisant une IA avancée pour prédire les revenus et les performances des ventes, exposant les bloqueurs cachés pour vous permettre, à vous et à votre équipe, d'accélérer la croissance des ventes. Planr vous donne un accès instantané à une vue impartiale et intelligente des revenus prévus par rapport aux objectifs futurs, avec une précision de 96 %. Utilisé par les PDG, les investisseurs et les équipes de direction, l'outil basé sur l'IA de Planr fournit une vue scientifique impartiale de vos données et prédit vos revenus NTM avec une précision de 96 %. Les catégories Planr comprennent : la gestion des performances d'entreprise, la gestion de la rémunération, l'analyse marketing, la planification des ventes et des opérations, la gestion des performances des ventes et la gestion des effectifs.

Catégories :

Site Web : planr.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Planr. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.