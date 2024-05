Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Mission-X est un système de gestion de projet tout-en-un de nouvelle génération qui rationalise et automatise tous les aspects de l'activité axée sur les projets. Depuis les propositions, la planification, la budgétisation, les ressources, le suivi du temps et des congés et même la facturation et les finances, Mission-X peut passer d'une seule personne sur un seul projet à la gestion de dizaines de milliers de projets pour des entreprises comme Grant Thornton.

Site Web : missionx.ai

