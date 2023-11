Plex donne aux fabricants la possibilité de connecter, d'automatiser, de suivre et d'analyser tous les aspects de leur activité, de l'atelier au dernier étage, pour piloter la transformation de leur entreprise. Construite dans le cloud, la plateforme Plex Smart Manufacturing comprend MES, ERP, gestion de la chaîne d'approvisionnement, IoT industriel et analyses pour connecter les personnes, les systèmes, les machines et les chaînes d'approvisionnement, leur permettant ainsi de diriger avec précision, efficacité et agilité dans un environnement en constante évolution. marché.

Site Web : cloud.plex.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Plex Smart Manufacturing Platform. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.