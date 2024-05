OpenPro est un leader dans le domaine des logiciels ERP (Enterprise Resource Planning) open source sous licence. Les solutions logicielles ERP d'OpenPro offrent un système de gestion flexible, évolutif et complet pour les petites entreprises et les grandes entreprises. La conception modulaire du système offre une flexibilité ultime aux clients. OpenPro peut servir de système de compte rentable pour les petites entreprises et dispose d'un logiciel de comptabilité complet pour le secteur manufacturier. OpenPro possède les fonctionnalités les plus récentes requises pour les logiciels de commerce électronique et est également un fournisseur éprouvé de logiciels de chaîne d'approvisionnement. Au cours des 10 dernières années, le logiciel OpenPro a été écrit en PHP open source, en utilisant une architecture ouverte (fonctionne sur n'importe quel matériel et base de données SQL). Avec les fonctionnalités avancées d'OpenPro telles que l'imagerie documentaire ; des flux de travail verts et sans papier ; code à barres intégré ; systèmes téléphoniques intégrés; Lecture OCR vers des transactions XML ; et des capacités linguistiques et monétaires multiples, nous avons permis à nos clients d'économiser des millions de dollars en efficacité opérationnelle. Le logiciel peut être déployé en tant que Software as a Service (SAAS), ASP ou exécuté sur votre serveur. OpenPro propose des solutions logicielles d'entreprise pour chaque entreprise recherchant plus de valeur et plus de fonctionnalités de sa solution logicielle ERP.

Site Web : openpro.com

