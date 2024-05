ERPNext est un logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) intégré gratuit et open source développé par une société de logiciels indienne Frappe Technologies Pvt. Ltd. Il est construit sur le système de base de données MariaDB en utilisant Frappe, un framework côté serveur basé sur Python. ERPNext est un logiciel ERP générique utilisé par les fabricants, distributeurs et sociétés de services. Il comprend des modules tels que la comptabilité, le CRM, les ventes, les achats, le site Web, le commerce électronique, le point de vente, la fabrication, l'entrepôt, la gestion de projet, l'inventaire et les services. En outre, il propose des modules spécifiques à des domaines tels que les écoles, les soins de santé, l'agriculture et les organisations à but non lucratif. ERPNext est une alternative à NetSuite et QAD, et similaire en termes de fonction à Odoo (anciennement OpenERP), Tryton et Openbravo. ERPNext a été inclus dans la liste ERP FrontRunners de Gartner en tant que Pacesetters.

Site Web : erpnext.com

