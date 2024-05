Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

iX ERP est un logiciel ERP multi-utilisateurs basé sur l'IA qui aide les entreprises de toutes tailles à rationaliser leurs opérations, à améliorer leur efficacité et à augmenter leurs revenus. Il s'agit d'une suite complète de modules qui couvrent tous les processus commerciaux de base, des finances et de la comptabilité à la gestion des stocks et à la fabrication. iX ERP est proposé sous forme de service cloud entièrement géré, afin que les entreprises puissent démarrer rapidement et facilement sans avoir à se soucier de l'infrastructure informatique ou de la maintenance.

Site Web : ixerp.net

