ERP Gold est conçu pour vous et vos processus. Rationalisez tous vos processus, y compris la comptabilité, la fabrication, l'inventaire, les commandes, le commerce électronique et l'expédition, grâce à un système flexible conçu autour de vos opérations. Vous êtes aux prises avec le manque de flexibilité et d’options de personnalisation offertes par tout système comptable de base, Excel ou tout autre logiciel ? ERP Gold Intégrez-vous de manière transparente à vos comptes existants et à votre logiciel de gestion des stocks pour créer un package puissant qui vous offre une visibilité ultime et un contrôle complet. En synchronisant les données de plusieurs logiciels, ERP Gold génère des fonctions, des écrans, des rapports et automatise les processus critiques.

Site Web : erp.gold

