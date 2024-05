CentralBOS

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Chez CBOS, nous redéfinissons ce que signifie moderniser vos processus et systèmes comptables en créant un référentiel précieux en temps réel pour les données financières critiques. Notre système ERP complet basé sur le cloud fournit des modules spécialisés et intégrés pour les fonctions commerciales critiques, notamment : * Gestion de l'inventaire * Direction financière * GRC * La gestion des commandes * RH et paie * Gestion des services sur le terrain La compilation des données de ces opérations commerciales et fonctions comptables dans une seule solution fournit un système d'enregistrement fiable à votre équipe, leur permettant de prendre de meilleures décisions avec une visibilité complète sur chaque segment de l'entreprise. La solution CBOS ERP répondra à vos besoins comptables et opérationnels avec une technologie de nouvelle génération qui intègre les meilleures pratiques de l'industrie pour des résultats optimaux.

