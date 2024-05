Techo ERP est un logiciel de planification des ressources d'entreprise. Ce produit s'adresse aux petites et moyennes entreprises de secteurs tels que la fabrication, la vente au détail et les services professionnels. Le produit comprend des modules de comptabilité, de gestion des stocks, de gestion des commandes et de gestion de la relation client. Techo ERP fournit des tableaux de bord basés sur les rôles, des rapports personnalisables et une automatisation des flux de travail. Le logiciel dispose de processus d'approbation et de pistes d'audit configurables. Techo ERP s'intègre aux applications tierces populaires telles que les systèmes de paie, les plateformes de commerce électronique et les passerelles de paiement via des API. Techo ERP nécessite une connexion Internet et un navigateur Web pour accéder à la plateforme cloud. Le fournisseur fournit une assistance 24h/24 et 7j/7 par téléphone, e-mail et chat. Des services de mise en œuvre sont disponibles. Techo ERP répond aux normes de conformité réglementaire.

