Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Adm Cloud est un ERP ou système de gestion d'entreprise dans le cloud qui offre des fonctionnalités opérationnelles élevées pour tous les types d'entreprises engagées dans la croissance. Elle offre une expérience utilisateur puissante, intuitive et complète qui se traduit par des résultats tangibles tant en interne que pour vos clients. Cette plateforme a été conçue pour aider les dirigeants d'aujourd'hui à automatiser leurs processus de comptabilité, de vente, d'achat, de finance, de gestion humaine, de fabrication et de logistique, en les optimisant. Ceci est possible grâce à sa configuration modulaire qui permet d'intégrer les modules requis par l'entreprise dans la plateforme de base, chaque fois que cela est nécessaire. La Business Intelligence Intégrée fait partie de sa proposition de valeur différenciante ; très pertinent pour ceux qui ont besoin de données réelles en temps réel pour prendre des décisions et atteindre leurs objectifs rapidement et simplement, en profitant de cette solution 100% cloud, web et mobile.

Site Web : admcloud.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Adm Cloud. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.