OfficeBooks offre une application de gestion d'entreprise facile à utiliser pour les petites et moyennes entreprises. La solution OfficeBooks est une offre SaaS (Software-as-a-Service) qui minimise les coûts initiaux et d'infrastructure sans sacrifier les fonctionnalités et les performances. Notre produit principal est OfficeBooks.com, une application de gestion d'entreprise hébergée qui fournit aux utilisateurs des outils pour gérer les ventes, les contacts, les achats, la fabrication, les bons de travail et le contrôle des stocks. Mieux encore, avec OfficeBooks dans le cloud, votre système est disponible partout ; au bureau, à la maison ou en déplacement.

Site Web : officebooks.com

