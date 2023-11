WinWeb fournit une plateforme SaaS tout-en-un pour les PME. Une plateforme ERP sur mesure qui comprend des modules tels que : CRM, pipeline des ventes, Comptabilité, helpdesk, contrôle des stocks, ePOS et bien d'autres. WinWeb se concentre principalement sur les secteurs de la vente en gros, des services et de la vente au détail. À partir de 49 $/h par application ou 99 $/h pour la suite complète adaptée à vos besoins. WinWeb fournit des services de lancement ERP et des formations pour vous permettre d'être opérationnel. Cela comprend l'aide à l'importation de données, au déplacement des systèmes et à la formation du personnel.

Site Web : winweb.com

