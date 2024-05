Manu Online fournit une solution ERP spécialisée destinée aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'approvisionnement en matériaux et de la fabrication. Créée en 2000, nous avons été l'une des premières sociétés ERP en ligne. Les fonctionnalités incluent la gestion de la fabrication et des stocks, le suivi des numéros de série, le suivi des lots pour une traçabilité de bout en bout, l'API ouverte, l'automatisation pour un volume de transactions plus élevé, le routage en plusieurs étapes, la planification et l'ordonnancement de la production, le MRP en temps réel, les outils de reporting et une gamme croissante. réseau de partenaires de distribution. Des intégrations avec les systèmes de commerce électronique et de comptabilité sont disponibles. Manu Online convient parfaitement à tout fabricant de n'importe quel secteur cherchant à utiliser une puissante application commerciale Cloud qui a été créée pour résoudre vos défis de fabrication quotidiens et pour apporter de l'efficacité à long terme.

Site Web : manuonline.com

