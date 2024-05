ACTouch Technologies fait partie de l’écosystème de fabrication indien. Nous avons conçu notre ERP sur la base des problèmes rencontrés dans l'industrie manufacturière. Nous voulons être le logiciel ERP de fabrication basé sur le cloud numéro un pour les MPME en Asie. Notre produit aide les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs à gérer leurs ventes et leurs achats. Production, Garantie, Gestion de trésorerie et Contrôles financiers. ACTouch, nos solutions ERP cloud ne nécessitent aucune installation ni configuration d'application car elles sont disponibles sur Internet et accessibles par PC, ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc. L'application est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Il n'y a donc pas de temps d'arrêt, pas d'attaques de virus ou de spam, pas d'investissements matériels et logiciels, ce qui permet aux MPME d'économiser beaucoup d'argent. Les principales caractéristiques du produit AcTouch sont les suivantes. 1. Modules métier de base : modules Factures, Paiements, Reçus, Grand livre et Inventaire 2. Contrôles d'accès des utilisateurs : vous pouvez décider qui doit utiliser quels menus et commandes. 3. Contrôles financiers : principe des 4 yeux (votre commis saisit la transaction et vous pouvez l'approuver). Une maîtrise totale des questions financières 4. Authentification unique : si vous avez plusieurs entreprises, vous pouvez y accéder en une seule connexion. Pas besoin de connexions séparées. 5. Tableau de bord avec alertes financières et boursières, rapports sur le vieillissement (qui doit vous payer et combien), rapports sur l'état des banques. 6. Modèles personnalisés pour chaque fournisseur ou client (vous choisissez quels modèles pour qui) 7. Suivi des stocks jusqu'au niveau des lots. 8. Transactions et factures multidevises 9. Accès depuis les mobiles et les tablettes (une nouvelle fonctionnalité sera bientôt publiée) 10. Compatible avec la TPS indienne.

Site Web : actouch.com

