Corcentric propose des solutions complètes Source-to-Pay et Order-to-Cash axées sur la réduction des coûts, l'optimisation du fonds de roulement et la libération de revenus. L'offre SaaS Source-to-Pay modulaire de Corcentric comprend des solutions d'analyse, d'approvisionnement, de gestion des fournisseurs, de gestion du cycle de vie des contrats, d'approvisionnement, de gestion des factures, de gestion financière et de paiement. Les solutions Order-to-Cash de Corcentric peuvent réduire considérablement votre DSO en garantissant les paiements et en éliminant le risque de crédit.

Site Web : corcentric.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Corcentric. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.