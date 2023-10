Anvyl est un centre de production où les marques gèrent les fournisseurs, supervisent la production et suivent les données détaillées sur les produits, depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison des marchandises entrantes. Il permet d'économiser des heures par jour de travail manuel, réduit les coûts de la chaîne d'approvisionnement et fournit des données exploitables sur l'activité des fournisseurs tout au long de l'approvisionnement, de la production et du cycle de vie du produit.

Site Web : forge.anvyl.com

