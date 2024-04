Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La plateforme de gestion des actifs marketing de Propago permet aux producteurs d'impression et aux marques de regrouper les actifs marketing dans un hub marketing intelligent qui applique des règles commerciales avancées. Les employés peuvent accéder à l'intégralité du catalogue marketing (imprimé, promotionnel, vêtements et numérique), personnaliser leurs produits et commander depuis n'importe quel appareil. Et, grâce à un ensemble complet d'outils de production, d'approvisionnement et d'entreposage, la plateforme garantit aux organisations une chaîne d'approvisionnement rationalisée du début à la fin.

Catégories :

Site Web : propago.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Propago. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.