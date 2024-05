Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

GoodBooks est un système d'information EERP de pointe. La planification étendue des ressources de l'entreprise (EERP) est une méthodologie logicielle de gestion avancée. GoodBooks est une application modulaire permettant aux clients d'intégrer leurs systèmes au fur et à mesure, en mettant en œuvre les modules en fonction de la criticité de l'entreprise. Les clients comprennent des PME, des moyennes et grandes entreprises de divers secteurs et secteurs verticaux, notamment la fabrication, les services, la logistique, la vente au détail, etc.

Site Web : goodbookserp.com

