Lasting ERP

LERP est une solution ERP cloud B2B leader sur le marché, intégrée à la comptabilité, au CRM, à l'inventaire, à la production et à la gestion des ressources humaines. Le progiciel LERP est destiné à répondre aux difficultés spécifiques du secteur pour les fabricants et les commerçants. Notre mission est de changer et de simplifier l'utilisation d'un processus commercial qui structure une suite complète d'instruments pour répondre à tous les besoins de l'entreprise et diriger l'intégralité de nos efforts hiérarchiques dans la structure de la qualité spécialisée existante et de la reconnaissance de la marque afin d'accélérer le développement de l'activité centrale.

Site Web : lastingerp.com

