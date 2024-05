Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Khaos Control est une solution multicanal leader. Son objectif principal est simple : aider les entreprises à se développer rapidement tout en économisant de l'argent et en rationalisant leurs processus. Contrôlez les stocks, l'inventaire, les comptes, le CRM, les rapports et bien plus encore, le tout avec ces solutions robustes et évolutives. Grâce à des intégrations avec les principaux services de messagerie et des services d'intégration de paiement clés, nous rassemblons tous les aspects de la gestion d'une entreprise dans un système central. Khaos Control fournit des solutions aux entreprises de toutes tailles - qu'il s'agisse de notre application ERP phare basée sur Windows, Khaos Control, ou de notre application ERP basée sur un navigateur ; Khaos Contrôle Cloud.

Site Web : khaoscontrol.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Khaos Control. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.