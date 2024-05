Notre expertise dans la fourniture de logiciels ERP intégrés, de logiciels de vente au détail et de points de vente à des milliers de clients jusqu'à ce jour, les a aidés à atteindre leurs objectifs commerciaux. Les solutions ERP développées par LOGIC se caractérisent par leur flexibilité et leur évolutivité afin de contribuer à la croissance commerciale des clients dans les temps à venir. Des solutions rentables conçues pour des besoins et des secteurs verticaux spécifiques aident les entreprises de taille moyenne à grande à résoudre leurs problèmes, à examiner leurs performances commerciales et à prendre des décisions stratégiques pour prospérer sur les marchés. Notre gamme variée de logiciels est développée pour des aspects et des domaines diversifiés d'une entreprise. Au lieu de solutions génériques universelles, notre portefeuille comprend des applications logicielles ERP spécifiques à un secteur, à un secteur vertical et à un module, qui sont entièrement disponibles dans une gamme de solutions LOGIC. Basée à Mohali, au Pendjab, la société possède ses propres installations opérationnelles, des succursales et des partenaires associés dans toutes les villes métropolitaines de l'Inde. Equipés d'une flotte de professionnels exceptionnellement qualifiés et qualifiés, nous sommes les pionniers dans la fourniture des meilleures solutions sous la forme d'ERP et de logiciels et applications spécifiques à la verticale qui comblent le fossé entre les magasins et le siège social, facilitant ainsi l'accès aux biens réels. données et informations temporelles à différentes étapes. Justifiant le LOGIC Mantra, les solutions et services sont axés sur Inspire Markets et Aspire Businesses. Au cours de vingt années progressives, nous, en tant qu'entreprise, avons forgé la force du meilleur de l'industrie avec des solutions commerciales de qualité pour nos clients. Nous sommes fiers d’établir la confiance de nos estimés clients et partenaires et partageons la joie du succès et des réalisations avec toute la fraternité associée à LOGIC ERP.

Site Web : logicerp.com

