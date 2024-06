Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

AVOXI, une plate-forme de communication mondiale, fournit des solutions de voix, de messagerie et de centre de contact, le tout sur une seule plate-forme. Offrant aux entreprises internationales la présence locale dont elles ont besoin pour évoluer facilement avec leurs clients, AVOXI propose une technologie vocale riche en fonctionnalités avec une couverture, une qualité et une fiabilité inégalées. Alimentant 7 000 clients dans plus de 170 pays et générant plus de 50 millions d’interactions chaque année, la plateforme cloud agile d’AVOXI permet aux clients d’intégrer les technologies qui comptent le plus. Obtenez le logiciel vocal mondial auquel les entreprises font confiance pour maintenir leurs communications. Allez à l’échelle mondiale, appelez local avec AVOXI dès aujourd’hui. Apprenez-en davantage sur www.avoxi.com.

Site Web : avoxi.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à AVOXI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.