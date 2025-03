Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse Software (allgemein bekannt als Greenhouse) ist ein amerikanisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in New York City, das Personalbeschaffungssoftware als Dienstleistung anbietet. Es wurde 2012 von Daniel Chait und Jon Stross gegründet. Das Unternehmen sammelte 2,7 Millionen US-Dollar in einer Seed-Runde im Jahr 2013, 7,5 Millionen US-Dollar in seiner Serie-A-Runde im Jahr 2014, 13,6 Millionen US-Dollar in seiner Serie-B-Runde im Jahr 2015, 35 Millionen US-Dollar in seiner Serie-C-Runde im Jahr 2015 und 50 Millionen US-Dollar in seiner Serie-D-Runde im Jahr 2018. Das Forschungsunternehmen CB Insights zählte Greenhouse in einer von der New York Times in Auftrag gegebenen Studie zu den fünfzig Start-ups, von denen erwartet wird, dass sie zu Einhörnern werden, also zu Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar.