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We Skate هي لعبة منصة حيث يمكنك الشروع في مغامرة مثيرة فوق لوح التزلج الخاص بك! أتقن فن التوقيت لتنفيذ القفزات في التوقيت المناسب تمامًا. لكن احذر من العقبات والطيور الطائرة التي قد تطيح بك! اجمع العملات المعدنية المتناثرة على طول طريقك لفتح الملحقات الأنيقة والترقيات القوية. استعد لضرب الرصيف ودعنا نتزلج!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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