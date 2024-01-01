We Skate

We Skate

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من We Skate على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

We Skate هي لعبة منصة حيث يمكنك الشروع في مغامرة مثيرة فوق لوح التزلج الخاص بك! أتقن فن التوقيت لتنفيذ القفزات في التوقيت المناسب تمامًا. لكن احذر من العقبات والطيور الطائرة التي قد تطيح بك! اجمع العملات المعدنية المتناثرة على طول طريقك لفتح الملحقات الأنيقة والترقيات القوية. استعد لضرب الرصيف ودعنا نتزلج!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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