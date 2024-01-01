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Digging Master هي لعبة محاكاة تدعوك للشروع في مغامرة أثرية، حيث يمكنك اكتشاف القطع الأثرية القديمة وبناء متحفك الخاص! احفر في التربة لتكتشف حفريات رائعة مثل ترايسيراتوبس وتي ريكس وستيجوسورس. قم بتجميع هذه المخلوقات المهيبة واعرضها في متحفك لجذب الزوار. قم ببيع التذاكر للضيوف واكسب المال لتوسيع متحفك بشكل أكبر. استثمر في الترقيات للحفر بشكل أسرع واكتشاف القطع الأثرية النادرة، أو استئجار عمال لمساعدتك في مهمتك. هل أنت مستعد لتصبح سيد الحفر النهائي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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