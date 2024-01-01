برامج التعرف على الصوت - التطبيقات الأكثر شعبية
يقوم برنامج التعرف على الصوت بتحويل اللغة المنطوقة إلى نص من خلال خوارزميات التعرف على الكلام. إنه يخدم أغراضًا متنوعة، مثل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل الأنظمة داخل السيارة، ودعم العمليات العسكرية، وتسهيل إملاء الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحول ملفات الصوت والفيديو إلى نص، ويعمل في خدمة العملاء والرعاية الصحية وعمليات التوثيق القانوني. تستفيد الشركات من برامج التعرف على الصوت لتعزيز الاتصال وترجمة التفاعلات إلى تنسيق بيانات يمكن التحكم فيه والبحث فيه. تتضمن الحلول المتقدمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الصوت البيومترية. يقدم البعض واجهات برمجة التطبيقات أو خدمات الويب للتكامل السلس مع صفحات الويب أو البرامج الأخرى مثل أدوات مركز الاتصال. لكي يتم تضمين المنتج في فئة التعرف على الصوت، يجب أن يكون المنتج: * دعم اللغات الطبيعية المختلفة بمفردات شاملة ونماذج التعرف. * تمكين إنشاء المستندات ومشاركتها باستخدام النص المحول من خلال التعرف على الصوت. * معالجة تنسيقات ملفات الصوت والفيديو المتنوعة. * توفير تحديثات لنماذج اللغة والسماح بتحسينات المفردات حسب المستخدم. * تقديم ميزات تكيفية لتدوين الكلام الصاخب. * التقاط المعلومات من الهواتف، والمسجلات المحمولة، أو الأجهزة المحمولة.
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Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
SpeechTexter
speechtexter.com
تحويل الكلام إلى نص. إملاء بصوتك. تطبيق ويب مجاني للكتابة بصوتك. أكثر من 70 لغة مختلفة مدعومة!
Speechnotes
speechnotes.co
تحويل الكلام إلى نص - الكتابة الصوتية والنسخ. قم بتدوين الملاحظات بصوتك مجانًا، أو قم بنسخ التسجيلات الصوتية والمرئية تلقائيًا على الفور. آمن ودقيق وسريع للغاية.
Krisp
krisp.ai
استمتع بصوت عالي الدقة بدون ضوضاء في الخلفية أو صدى أثناء الاجتماعات والبودكاست والتسجيلات عن بعد. يمنع Krisp عوامل التشتيت الصاخبة مما يعزز الإنتاجية والكفاءة المهنية.
Notta
notta.ai
قم بتسجيل وتحويل البودكاست المفضل لديك والأخبار والراديو الحواري ودردشة Discord وصوت Zoom Classes إلى نص. يمكنك تشغيل التسجيلات وتحرير النصوص وإضافة الملاحظات والعلامات وإدراج الصور لالتقاط المعلومات القيمة من كل محادثة.
Resemble.ai
resemble.ai
استخدم Resemble's AI Voice Generator لاستنساخ صوتك مجانًا! قم بإنشاء أصوات الذكاء الاصطناعي التي تبدو حقيقية باستخدام برنامج Resemble's Real-Time Speech-to-Speech.
Jammable
jammable.com
قم بإنشاء أغلفة AI بأصواتك المفضلة! المنصة رقم 1 لصنع أغلفة الذكاء الاصطناعي عالية الجودة في ثوانٍ!
AssemblyAI
assemblyai.com
يمكنك الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لتدوين الكلام وفهمه تعرض واجهة برمجة التطبيقات البسيطة الخاصة بنا نماذج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام واكتشاف المتحدث وتلخيص الكلام والمزيد. نحن نعتمد على أحدث أبحاث الذكاء الاصطناعي لنقدم نماذج ذكاء اصطناعي جاهزة للإنتاج وقابلة للتطوير وآمنة من خ...
Hour One
hourone.ai
أنشئ محتوى فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 15 دقيقة. قم بتحويل أي نص أو شرائح أو مطالبة إلى مقاطع فيديو احترافية بقيادة مقدم العرض في دقائق. بأي لغة
Shownotes
shownotes.io
قم بإنشاء صفحة مقصودة تحتوي على ملخص و7 نقاط واقتباس لا يُنسى. نسخ ملف صوتي باستخدام Whisper. نسخ الفرنسية والألمانية والصينية وغيرها الكثير. تحويل أفكارك إلى مشاركة مدونة. يدعم يوتيوب، سبوتيفاي، Spreaker و Buzzsprout. يدعم صيغ الصوت mp3، mp4، mpeg، mpga، m4a، wav، أو webm.
Gladia
gladia.io
أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبياناتك من خلال النسخ الصوتي والنسخ الصوتي والوظائف الإضافية الذكية الصوتية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة.
Symbl.ai
symbl.ai
الذكاء البشري للمؤسسات. يفتح فهم المحادثة وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية في Symbl.ai الإمكانات الكاملة للمحادثات البشرية - لتحقيق أهدافك.
OpenAI
openai.com
OpenAI هي شركة أبحاث ونشر للذكاء الاصطناعي مكرسة لضمان أن الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة يفيد البشرية جمعاء. يعد الذكاء الاصطناعي أداة قوية للغاية يجب إنشاؤها مع وضع السلامة والاحتياجات البشرية في جوهرها. تلتزم شركة OpenAI بوضع توافق المصالح في المقام الأول – قبل الربح. لتحقيق مهمتنا، يجب علينا أن...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI عبارة عن منصة تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتبسيط إنتاج البودكاست من خلال تقديم ميزات مثل النسخ السريع وتحديد المتحدث وتوليد البيانات الوصفية وتمكين تفاعلات مضيف الذكاء الاصطناعي.
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr هو صانع فيديو يعمل بالذكاء الاصطناعي يساعد منشئي المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو تسويقية للمحتوى بشكل أسرع 10 مرات من خلال أتمتة أعمال تحرير الفيديو، على سبيل المثال، إنشاء لقطات مخزنة، وتوليد الترجمات، والقص التلقائي، وغير ذلك الكثير!
Deepgram
deepgram.com
قم ببناء Voice AI في تطبيقاتك. من الشركات الناشئة إلى ناسا، يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات Deepgram لنسخ وفهم ملايين الدقائق الصوتية كل يوم. سريعة ودقيقة وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة. كل ما يحتاج المطورون إلى بنائه بثقة وشحنه بشكل أسرع.
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note هي أداة للتعرف على الكلام مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تحول الصوت المنطوق إلى نص على الفور. تستخدم أداتنا تقنية تحويل الكلام إلى نص المتقدمة لتحويل كلماتك إلى ملخصات موجزة يمكنك تحريرها أو مشاركتها. اختبر قوة أداتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لأنها تحول كلماتك المنطوقة على الفور...
Waanee AI
waanee.ai
تركز Waanee.ai على تطوير منصة تجميع الذكاء الاصطناعي لبناء أدوات مساعدة لتجربة العملاء. تعمل Waanee.ai على تطوير منصة مجمعة للذكاء الاصطناعي لبناء أدوات مساعدة لتجربة العملاء. تتيح المنصة انتقالات سلسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة ونماذج الكلام، مما يمكّن مراكز الاتصال بحلول خالية م...
SpeechAce
speechace.com
في SpeechAce، نحن ملتزمون بمساعدة متعلمي اللغة على تحسين قدراتهم على التحدث من خلال تقنية التعرف على الكلام متعددة الاستخدامات. لقد قمنا بتطوير أول واجهة برمجة تطبيقات للتعرف على الكلام في العالم والتي لا تساعد متعلمي اللغة على تقييم مهارات التحدث لديهم فحسب، بل تساعد أيضًا في تحديد مجالات التحسين ا...
Phonexia
phonexia.com
Phonexia هي شركة برمجيات تشيكية مبتكرة تأسست في عام 2006 ولديها رؤية لإطلاق الإمكانات الصوتية من خلال القياسات الحيوية الصوتية وتقنيات التعرف على الكلام. ومن خلال علاقتها الوثيقة مع مجموعة أبحاث الكلام الشهيرة في جامعة برنو للتكنولوجيا، تعمل شركة Phonexia على تحويل أحدث الإنجازات العلمية إلى واقع يو...
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound هو تطبيق سطح مكتب يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعد على إزالة جميع الضوضاء والتشتتات غير المرغوب فيها أثناء المكالمات والتسجيلات والاجتماعات عبر الإنترنت. بفضل خوارزمياته المتقدمة وميزاته الحديثة، يمكن لـ CrystalSound التخلص من ضوضاء الخلفية والصدى وتأثيرات العواء والأصوات الأخرى...
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart هو تطبيق ملقن يتتبع صوتك، ويساعدك على إنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية. PromptSmart هو أول تطبيق ملقن على الإطلاق مزود بتقنية التعرف على الصوت - أداة التحدث أمام الجمهور الأكثر تقدمًا! إطلاق أغسطس 2014! ولدت PromptSmart من شغف التحدث أمام الجمهور. قام مؤسسو PromptSmart بتدريب وتوجيه ط...
ArtPro
artpro.com
ArtPro هو برنامج لإدارة المخزون الفني مصمم للمساعدة في فهرسة الأعمال الفنية وأرشفتها وتتبعها ومشاركتها وتخزينها عبر الإنترنت.
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI Voice Detector هي أداة للتحقق من الصوت تساعد في اكتشاف الأصالة وتصفية الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. إنه يوفر للمستخدمين راحة البال والحماية من التلاعب بالصوت والمعلومات الخاطئة وعمليات الاحتيال الصوتي والانتحال في التقييمات الشفهية. * AI Voice Detector هي أداة مصممة للتمييز ب...
DeepAI
deepai.org
أدوات الذكاء الاصطناعي للبشر المبدعين بشكل طبيعي
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt هي شركة ناشئة للتعرف على الكلام ومؤسسة اجتماعية حائزة على جوائز قامت بتطوير تقنية خاصة للتعرف التلقائي على الكلام (ASR) والتي تترجم أنماط الكلام غير القياسية إلى كلام واضح في الوقت الفعلي، مما يمكّن الأطفال والبالغين الذين يعانون من إعاقات شديدة في النطق وإعاقات من الوصول إلى التقنيات والأج...
Vatis Tech
vatis.tech
ثورة في التعرف على الكلام بدقة فائقة وبأسعار معقولة. توفر واجهة برمجة تطبيقات Vatis Tech تقنية متقدمة لتحويل الكلام إلى نص تقوم تلقائيًا بتحويل ملفات الصوت أو الفيديو إلى نص بدقة تزيد عن 95%، باستخدام خوارزميات التعرف على الكلام للتعلم العميق. تقدم شركة Vatis Tech محرك واجهة برمجة تطبيقات تحويل ال...
U-Capture
uniphore.com
Uniphore هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في التعاملات التجارية بين الشركات والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي - والتي أثبتت كفاءتها على مدار عقود، ومصممة على نطاق واسع، ومصممة للمؤسسات. تعمل الشركة على تحقيق نتائج الأعمال عبر قطاعات صناعية متعددة وأكبر عمليات النشر العالمية. تقوم Uniphore بإدخال الذ...
Thirdlane
thirdlane.com
مطور VoIP PBX ومنصات وحلول الاتصالات الموحدة للشركات ومقدمي خدمات الهاتف عبر الإنترنت ومشغلي مراكز الاتصال.
Spellex
spellex.com
تقدم Spellex حلولاً للتدقيق الإملائي والإملاء وبرمجيات التكنولوجيا المساعدة من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتوفير خدمة ذات مستوى عالمي لعملاء Spellex.
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite هو مزود حلول كاملة متخصص في حلول سير العمل والإملاء الرقمي والتعرف على الصوت وحلول PDF. تسمح لك تقنية SpeechWrite العملية، المتطورة والبسيطة، بتحسين بيئة العمل الخاصة بك والعمل بشكل أكثر ذكاءً. من خلال العمل بشكل وثيق مع مصنعي المعدات الأصلية وشركاء التكنولوجيا، تتمتع SpeechWrite بمعرف...
SoundHound AI
soundhound.com
باعتبارنا شركة رائدة في مجال ذكاء المحادثة، فإننا نقدم منصة مستقلة للذكاء الاصطناعي الصوتي تمكن الشركات عبر الصناعات من تقديم تجارب المحادثة الأفضل في فئتها لعملائها. مبنية على تقنيات تحويل الكلام إلى المعنى® والفهم العميق للمعنى®، توفر منصة الذكاء الاصطناعي الصوتية المتقدمة من SoundHound سرعة ودقة ...
Recordator
recordator.com
يعد Recordator.com حلاً سريعًا وسهلاً لأي شخص يتطلع إلى تسجيل مكالماته بجودة تسجيل رائعة. إنه يعمل على أي جهاز محمول ومشغل شبكة الجوال دون الحاجة إلى أي إعداد.
Recognosco
recognosco.com
SDK المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام والتي تستفيد من الشبكة العصبية وتقنية التعلم العميق. بنيت للشركاء. * توظيف النهج غير المباشر – التكنولوجيا المبتكرة دون التنافس مع شركائنا * تغطية سوقية ولغوية كبيرة في جميع أنحاء العالم * النشر المرن: متاح محليًا أو في السحابة * علاقات متبادلة المنف...
Picovoice
picovoice.ai
Picovoice عبارة عن منصة شاملة لإضافة الصوت إلى أي شيء وفقًا لشروطك. تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي الصوتي من خلال الابتكار. يعيد Picovoice التحكم إلى المؤسسات من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي الصوتية الدقيقة والخاصة والسريعة التي تعمل على الجهاز والهاتف المحمول ومتصفحات الويب وفي المؤسسة والسحابة.
Datch
datch.io
Datch عبارة عن منصة تستفيد من الذكاء الاصطناعي لالتقاط بيانات مفصلة للغاية ومنظمة تتمحور حول الإنسان مع عرض رؤى الأصول لاتخاذ القرار وإدارة الموارد. هدفنا هو تقليل النقص في التوفر من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتقليل الأصول المتوسطة الأجل، وزيادة MTBF، ودعم التخطيط الأفضل والسماح باتخاذ ...
CueMe
cueme.com
CueME هو أفضل تطبيق بلياردو في العالم للعثور على أشخاص للعب شخصيًا أو افتراضيًا في أي مستوى من المنافسة في الفردي والزوجي والبطولات. العب مع أي شخص في أي مكان من جميع أنحاء العالم باستخدام تقنية الفيديو والتسجيل والتصنيف CueME. أثناء اللعب، سوف تفوز برقائق CueME مع الانتصارات والإنجازات للحصول على ا...
Voxpow
voxpow.com
تحويل الكلام إلى نص مدعوم بالتعلم الآلي. مباشرة في موقع الويب الخاص بك ومجانا. يدعم Voxpow قاعدة المستخدمين العالمية الخاصة بك، ويتعرف على أكثر من 100 لغة ومتغير.
Dictanote
dictanote.co
نحن نساعد المستخدمين على تحسين الإنتاجية باستخدام الكتابة الصوتية! Dictanote هو تطبيق ملاحظات حديث مزود بتكامل تحويل الكلام إلى نص، مما يسهل عليك كتابة ملاحظاتك صوتًا بأكثر من 50 لغة. Voice In هو امتداد Chrome لتحويل الكلام إلى نص والذي يتيح لك استخدام صوتك للكتابة في أي مربع نص على أي موقع ويب.
Spokestack
spokestack.io
Spokestack عبارة عن منصة قوية من المكتبات مفتوحة المصدر والخدمات القوية لجعل برنامجك مزودًا بالصوت بالكامل بما في ذلك: * التعرف التلقائي على الكلام * كشف النشاط الصوتي * كلمة ويكورد * النص إلى الكلام * صوت مخصص * فهم اللغة الطبيعية
Jotengine
jotengine.com
يجعل Jotengine المحادثات والاجتماعات أكثر إنتاجية من خلال تحويلها إلى نسخ صوتي وتعليق على الفيديو.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI عبارة عن أداة ذكية لتحويل الصوت إلى نص ومركز محتوى يحول المقتطفات الصوتية إلى مقالات جاهزة للنشر، ويعمل كمساعد سريع للكتابة. يقدم Flipner AI نهجًا ثوريًا لإنشاء النصوص، مما يمكّن الكتاب من التقاط وتنظيم أفكارهم التي لا تعد ولا تحصى في أي وقت وفي أي مكان. توفر هذه المنصة المبتكرة مركزًا ف...
Dubber
dubber.net
Dubber هو الحل الموحد لتسجيل المكالمات السحابية والذكاء الاصطناعي الصوتي في العالم للامتثال وأداء المبيعات والخدمة. يمكن تشغيل حل تسجيل المكالمات المتوافق تمامًا من Dubber بنقرة واحدة، وهو قابل للتطوير بشكل لا نهائي في السحابة - دون الحاجة إلى أجهزة. يتم التقاط كل مكالمة أو محادثة تلقائيًا، وتخزين...
Dictalogic
dictalogic.com
يوفر Dictalogic وحدات متخصصة - بما في ذلك تحويل الصوت إلى نص، ومن الكلام إلى نص، ومن المحادثة إلى النص، وتفويض المهام - كل ذلك من خلال لوحة تحكم واحدة. * الصوت فقط: الإملاء الصوتي التقليدي، حيث يتم تسجيل الصوت وإرساله إلى الناسخ الذي يمكن أن يكون موجودًا في أي مكان (بما في ذلك العمل من المنزل). * ...
Cochl
cochl.ai
Cochl هي شركة ناشئة قائمة على الأبحاث وتركز على تكنولوجيا الاستماع الآلي. نحن نقدم نظام ذكاء اصطناعي سليم للمطورين والشركات لتمكين منتجاتهم وخدماتهم من التمتع بقدرة الاستماع الشبيهة بالإنسان.
ai|coustics
ai-coustics.com
تعتبر ai|coustics رائدة في خوارزميات الصوت المبتكرة المستندة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، وتعمل بشكل أساسي على تحسين قدرات تحسين صوت الكلام في الاتصالات الرقمية ومحتوى الوسائط.
Scribbl
scribbl.co
قم بتحويل تجربة الاجتماع الخاصة بك باستخدام Scribbl – الأداة المثالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتعاون. قل وداعًا لمتاعب تدوين الملاحظات وابدأ حقبة جديدة من الاجتماعات الفعالة. يقوم Scribbl بالتقاط اجتماعاتك ونسخها وتسجيلها بسهولة، مما يضمن عدم تفويت أي شيء. يقوم الذكاء الاصطناع...
Philips SpeechLive
speechlive.com
Philips SpeechLive عبارة عن حل قائم على السحابة للإملاء والنسخ والتعرف على الكلام. فهو يساعد المؤلفين على الانتقال من الكلام إلى النص بشكل أسرع من أي وقت مضى. يتمتع SpeechLive بتشفير كامل من طرف إلى طرف مع مصادقة متعددة العوامل باستخدام خدمات Microsoft Azure السحابية. تتميز خدمة التعرف على الكلام ا...
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation هي شركة رائدة في تطوير أنظمة التوثيق والإملاء الرقمي ومعالجة الصوت والنسخ وإدارة سير العمل للقطاعات الطبية والقانونية وإنفاذ القانون والتأمين.
Altered
altered.ai
Altered هو محرر صوتي من الجيل التالي يدمج العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الصوتي في تطبيق سهل الاستخدام لإنتاج محتوى صوتي عالي الجودة لمختلف الصناعات، بما في ذلك مدونات البث الصوتي واستوديوهات ألعاب الفيديو والتعليم الإلكتروني.
VoxSciences
voxsci.com
تقوم VoxSciences بتحويل رسائل البريد الصوتي الخاصة بك إلى نص وتسليمها إلى هاتفك المحمول كرسالة نصية (SMS) و/أو كبريد إلكتروني.
Synth
usesynth.com
يعد Synth حلاً شاملاً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لإدارة المحادثات التجارية والاستفادة منها. يقوم Synth بتسجيل جميع مكالماتك وترجمتها وتحليلها - سواء كانت مكالمات المبيعات أو الاجتماعات الداخلية أو الخارجية أو مكالمات مركز الاتصال وتفاعلات دعم العملاء. يوفر Synth أيضًا ملخصات تلقائية للمكالمات الفردية...
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow هي أداة متطورة لتحويل الكلام إلى نص تعمل على تمكين الشركات والأفراد بدقة وكفاءة لا مثيل لهما. تضمن تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدينا النسخ الدقيق لمحتوى الصوت والفيديو إلى نص مكتوب، مما يدعم ما يصل إلى 14 لغة، بخلاف اللغة الإنجليزية فقط. الخصائص الرئيسية: * النسخ متعدد اللغات: تغلب ع...
Kukarella
kukarella.com
يمكنك إنشاء تعليق صوتي بوضوح وإيقاع وتصريف ونطق مثاليين. في Kukarella، يمكنك تجربة أفضل الأصوات العصبية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. جميع الحقوق التجارية متضمنة. توفر Kukarella إمكانية الوصول إلى أكثر من 800 صوت من أصوات الذكاء الاصطناعي بـ 130 لغة ولهجة مناسبة للاستخدام التجاري في أي من خططنا المد...
LumenVox
lumenvox.com
LumenVox هي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الكلام على مستوى الناقل للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. كجزء من القدرات، تعمل LumenVox على تحويل تجارب العملاء من خلال تقنية التعرف على الكلام المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتقنية المصادقة الصوتية. يرتكز جوهر LumenVox على 20 عامًا من التكنولوجيا الصوتية...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger هو برنامج قائم على الويب للتعرف على الكلام والترجمة الصوتية يتضمن علامات الترقيم التلقائي والحفظ التلقائي والطوابع الزمنية وإمكانية تحرير النص ونسخ الملفات الصوتية وخيارات التصدير والمزيد. * Speechlogger عبارة عن أداة مصممة للتسميات التوضيحية المباشرة التلقائية وترجمة الخطب أو الاجتما...
Talkatoo
talkatoo.com
يقوم Talkatoo بإعادة اختراع الإملاء للمهنيين الطبيين. سواء كنت تعمل في مجال الطب البيطري أو الطب البشري، فإن Talkatoo هو الحل الأمثل لك لتحويل الكلام إلى نص. Talkatoo متوافق مع نظامي التشغيل Windows وMac، ويعمل في أي مجال يمكنك كتابته (بما في ذلك PIMs وEHR)، كما أنه سهل الاستخدام للغاية. * Talkatoo...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال ذكاء الكلام، حيث تجمع بين أحدث الإنجازات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لفتح القيمة التجارية في الكلام البشري. تستخدم الشركات تقنيات الكلام في جميع أنحاء العالم لفهم الكلام على المستوى البشري ونسخه بدقة إلى نص بغض النظر عن الديموغرافية أو العمر أو ال...