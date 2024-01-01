برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية - التطبيقات الأكثر شعبية
يشير برنامج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فئة من التطبيقات البرمجية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى بشكل مستقل. تعتمد هذه الخوارزميات عادةً على تقنيات التعلم العميق، وخاصة شبكات الخصومة التوليدية (GANs) أو أجهزة التشفير التلقائي المتغيرة (VAEs). يمكن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية لإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: * الصور: إنشاء صور واقعية أو مجردة، وصور وجوه واقعية، ومناظر طبيعية، والمزيد. * مقاطع الفيديو: إنشاء تسلسلات فيديو ورسوم متحركة وتأثيرات مرئية. * النص: إنشاء نص باللغة الطبيعية، بما في ذلك المقالات والقصص والقصائد ومقتطفات التعليمات البرمجية. * الموسيقى: تأليف المقطوعات الموسيقية والألحان وحتى المقطوعات الموسيقية بأكملها. * التصميم: إنشاء تصميمات للمنتجات والشعارات وواجهات المستخدم والتخطيطات المعمارية. تعتبر هذه الأدوات البرمجية ذات قيمة للفنانين والمصممين والمطورين وغيرهم من المهنيين الذين يسعون إلى تبسيط عملياتهم الإبداعية أو استكشاف أفكار جديدة أو زيادة سير العمل الحالي لديهم. غالبًا ما تسمح برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية للمستخدمين بالتحكم في المعلمات المختلفة أو قيود الإدخال لتوجيه عملية التوليد وتحقيق النتائج المرجوة.
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ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
Replit
replit.com
Repl.it هي شركة ناشئة مقرها سان فرانسيسكو وهي عبارة عن بيئة تطوير متكاملة (IDE) عبر الإنترنت. يأتي اسمها من الاختصار REPL، والذي يعني "حلقة القراءة والتقييم والطباعة". تم إنشاء الخدمة من قبل المبرمج الأردني أمجد مسعد والمصممة الأردنية هيا عودة في عام 2016. وتتيح Repl.it للمستخدمين كتابة التعليمات ال...
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Hugging Face
huggingface.co
مجتمع الذكاء الاصطناعي يبني المستقبل. قم ببناء وتدريب ونشر أحدث النماذج المدعومة بالمصدر المفتوح المرجعي في التعلم الآلي.
Databricks
databricks.com
Databricks هي شركة أسسها المبدعون الأصليون لـ Apache Spark. نشأت Databricks من مشروع AMPLab في جامعة كاليفورنيا، بيركلي والذي شارك في صنع Apache Spark، وهو إطار عمل حوسبة موزع مفتوح المصدر تم بناؤه فوق Scala. تقوم Databricks بتطوير منصة على شبكة الإنترنت للعمل مع Spark، والتي توفر إدارة جماعية آلية ...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI عبارة عن ماجستير في البرمجة (LLM) للبرمجة مصمم لتحويل الطريقة التي نبني بها البرامج. من خلال بناء BLACKBOX.AI، هدفنا هو: تسريع وتيرة الابتكار داخل الشركات من خلال جعل المهندسين أسرع 10 مرات في بناء المنتجات وإصدارها تسريع نمو مهندسي البرمجيات حول العالم وزيادة عدد المهندسين بمقدار 10 أ...
Build AI
buildai.space
قم ببناء الذكاء الاصطناعي في عملك. في دقائق. أنشئ تطبيقات الويب الخاصة بك والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة خصيصًا لشركتك. لا المهارات التقنية المطلوبة.
Krater AI
krater.ai
انتقل بمشاريعك إلى المستوى التالي مع Krater AI. يفتح تطبيق SuperApp الشامل الخاص بنا قوة تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح كل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى وحتى إمكانات تحويل النص إلى كلام. مع Krater، ستتمكن من الوصول إلى إمكانيات لا حدود لها والابتكار الحقيقي. استمتع بوظائف لا مثيل لها وسهولة الاستخدام...
AI Code Mentor
code-mentor.ai
مرشد كود الذكاء الاصطناعي. ابدأ البرمجة بشكل أكثر ذكاءً اليوم باستخدام أداة الشرح المثالية. يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها ومراجعتها!
Autocode
autocode.com
إشعارات المستخدم الجديد. تنبيهات الشراء. الوظائف المجدولة. روبوتات المجتمع. استعلامات SQL. الأدوات الداخلية. قم بإنشاء ما تريد باستخدام JavaScript وAPIs.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
AIWRITER
aiwriter.fi
هل تتطلع لكسب المال باستخدام Chat GPT؟ لا تنظر إلى أبعد من AI Writer – الأداة المثالية لإنشاء محتوى جذاب وعالي الجودة في ثوانٍ. بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والواجهة سهلة الاستخدام، يمكنك إنشاء منشورات مدونة ومقالات وغير ذلك الكثير بسهولة. ومن خلال برنامجنا التابع المدمج، يمكنك كسب الما...
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
Refraction
refraction.dev
كود إعادة البناء، وإنشاء الوثائق، وإنشاء اختبارات الوحدة، والمزيد. ما عليك سوى لصق مجموعة من التعليمات البرمجية، واختيار اللغة أو الإطار الخاص بك، ثم الضغط على "إنشاء" لمشاهدة السحر.
Sourcegraph
sourcegraph.com
يمكنك الفهم والإصلاح والتشغيل الآلي عبر قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك باستخدام النظام الأساسي لذكاء التعليمات البرمجية الخاص بـ Sourcegraph.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
AskCodi
askcodi.com
مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي. إقران مبرمج لاحتياجات المطورين.
AI2sql
ai2sql.io
باستخدام AI2sql، يمكن للمهندسين وغير المهندسين كتابة استعلامات SQL فعالة وخالية من الأخطاء بسهولة دون معرفة SQL.
Together AI
together.ai
أسرع منصة سحابية لبناء وتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI هو مكون إضافي يتيح للمستخدمين الوصول إلى المؤلفات العلمية ذات الوصول المفتوح من المجلات التي يراجعها النظراء. متاح لمستخدمي ScholarAI Premium، مساعد الطيار الجديد المخصص للعلوم في عصر الذكاء الاصطناعي، والمدعوم بـ GPT-4 Turbo.
Stability AI
stability.ai
تعمل تقنية Stability AI على بناء أدوات ذكاء اصطناعي مفتوحة تتيح لنا الوصول إلى إمكاناتنا. تصميم وتنفيذ الحلول باستخدام الذكاء الجماعي والتكنولوجيا المعززة.
Chooch
chooch.ai
تساعد حلول رؤية الكمبيوتر من Chooch الشركات على أتمتة المراجعة المرئية لبيانات الفيديو والصور الخاصة بها لاكتشاف وفهم أهمية العناصر المرئية الأكثر دقة - كل ذلك في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدفع قرارات العمل.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
IBM
ibm.com
يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...
Mistral AI
mistral.ai
نماذج لغوية سريعة ومفتوحة المصدر وآمنة. تسهيل تخصص النماذج في حالات الاستخدام التجاري، والاستفادة من البيانات الخاصة وملاحظات الاستخدام. تم بناؤه من قبل فريق عالمي المستوى في أوروبا، ويستهدف السوق العالمية.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB عبارة عن منصة LLM Ops لضبط وتقييم LLMs، مما يمكّن فرق التكنولوجيا العامة من إنشاء نماذج مخصصة للذكاء الاصطناعي بسهولة.
CodePal
codepal.ai
CodePal هو الرفيق النهائي للبرمجة. إنها منصة شاملة تقدم مجموعة من أدوات ومساعدي البرمجة لمساعدة المطورين. إنه أمر رائع للطلاب والمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة والشركات الذين يرغبون في تحسين عملية التطوير الخاصة بهم. يمكن لمولدات أكواد الذكاء الاصطناعي القيام بمجموعة متنوعة من المهام، مثل البرمجة وتط...
Codeium
codeium.com
Codeium هي القوة العظمى الحديثة للبرمجة، وهي عبارة عن مجموعة أدوات لتسريع التعليمات البرمجية مبنية على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. من خلال التكامل السهل مع المحررين، يمكنك التركيز على أن تكون أفضل مطور برامج، وليس أفضل قرد أكواد برمجية.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine هو مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تسريع وتبسيط تطوير البرامج مع الحفاظ على خصوصية التعليمات البرمجية الخاصة بك وآمنة ومتوافقة. عزز سرعة الهندسة وجودة التعليمات البرمجية وسعادة المطورين من خلال أتمتة سير عمل البرمجة - والوصول إلى السوق بشكل أسرع - باستخدام Tabnine AI.
Katonic.ai
katonic.ai
أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون أي تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على...
H2O.ai
h2o.ai
H2O.ai هي الشركة الرائدة في مجال توفير منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مفتوحة المصدر في مهمة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي. إنه يقطر البراعة التقنية لـ 30 Kaggle Masters في منتجات سحابية واضحة للذكاء الاصطناعي للذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الذي يحل المشكلات القوية. يعد...
Aporia
aporia.com
استخدم إمكانية ملاحظة تعلم الآلة من Aporia لاكتشاف الانحراف وتدهور النموذج، وإدارة النماذج بشكل مركزي، وشرح التنبؤات، وتحسين نماذج تعلم الآلة في الإنتاج.
BentoCloud
bentoml.com
سحابة بدون خادم للذكاء الاصطناعي - BentoCloud عبارة عن منصة مُدارة بالكامل لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تسليمًا سريعًا للمنتجات لفرق الذكاء الاصطناعي. BentoML هي منصة لمهندسي البرمجيات لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي.
Anode
codygon.com
Anode، وهو حل رقمي مبتكر مصمم لإحداث ثورة في إدارة جودة البيانات للشركات موجود هنا للمساعدة. Anode هي أداة للكشف عن شذوذ البيانات، حيث تقوم بتحليل بياناتك بحثًا عن 6 فئات من الأخطاء، مما يتيح لك الحصول على رؤى حول بياناتك بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
Composable Prompts
composableprompts.com
تتمثل مهمة Composable Prompts في إحداث ثورة في طريقة تفاعل التطبيقات مع المحتوى. في حين أن نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) مثل GPT قد غيرت بشكل أساسي تفاعلنا مع البيانات النصية، فإن Composable Prompts تؤمن بضرورة اتخاذ خطوة إلى الأمام. تضمن المطالبات القابلة للتركيب أن كل شركة، بغض النظر عن حجمها أو مج...
Vocode
vocode.dev
يوفر Vocode أدوات وتجريدات لإنشاء أي نوع من التطبيقات الصوتية بالإضافة إلى LLMs. تتضمن أمثلة الأشياء التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Vocode إعداد LLMs للرد على/إجراء المكالمات الهاتفية، والعمل كمساعدين شخصيين، والانضمام إلى اجتماعات Zoom، والمزيد. ما يوفره Vocode: * تجريدات المحادثة (البث المباشر، القا...
Vext
vextapp.com
Vext: نظام التشغيل LLMOps Vext عبارة عن منصة LLMOps مبتكرة، تقدم تجربة "Zapier for AI" للمستخدمين الذين يرغبون في حظر مسار LLM الخاص بهم بسرعة وعلى نطاق واسع. باستخدام Vext، يمكنك تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة بسهولة وسرعة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك وبياناتك الفريدة. فهو لا يوفر...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
يعد Prompt Privacy نظام تشغيل متطور من الجيل الأول للذكاء الاصطناعي تم تطويره خصيصًا لتلبية الحاجة المتزايدة للخصوصية والأمان في عصر الذكاء الاصطناعي. بفضل تصميمها الفريد الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية، توفر Prompt Privacy منصة سهلة الاستخدام وبديهية للمحترفين والشركات التجارية والمؤسسات لتسخير ق...
Promptly
trypromptly.com
منصة ذكاء اصطناعي توليدية منخفضة التعليمات البرمجية للمؤسسات مما يجعل الذكاء الاصطناعي في متناول كل مؤسسة.
Predibase
predibase.com
Predibase هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإنتاج LLMs مفتوحة المصدر. باعتبارها منصة المطورين لتدريب وخدمة LoRA، تسهل Predibase على الفرق الهندسية ضبط وخدمة أي LLM مفتوح المصدر على البنية التحتية الحديثة في السحابة بأقل تكلفة ممكنة. تم تصميم Predibase بواسطة الفريق الذي أنشأ منصات الذكاء الاصطناعي...
Preamble
preamble.com
توفر Preamble منصة سهلة الاستخدام وسوقًا لسياسات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة LLM. نحن نمكن الشركات من فرض حواجز حماية الذكاء الاصطناعي للسلامة والخصوصية والأمن والامتثال. Preable, Inc. هي شركة يقودها المخضرم.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt هو تطبيق ويب يوفر الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية. إنه يفيدك من خلال تقديم إنشاء مخصص، وتبسيط التفاعلات مع نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنحك إمكانية الوصول إلى أفضل النماذج من موفري خدمات متعددين، كل ذلك في مكان واحد.
Opentune
opentune.ai
Opentune، تطبيق متطور مصمم لعشاق الذكاء الاصطناعي والمطورين والمبتكرين. يقدم Opentune منصة شاملة لإدارة نماذج اللغات الكبيرة وتخصيصها والتفاعل معها. يقدم Opentune دعمًا مخصصًا وبنية تحتية قوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركتك. إعطاء الأولوية للأمن والاستعداد لدفع تطوير أعمالك إلى الأمام.
MarkovML
markovml.com
في MarkovML، تتمثل مهمتنا في تمكين المؤسسات من تسخير القوة التحويلية لبياناتها من خلال الذكاء الاصطناعي وتعزيز نمو أعمالها. نحن نعمل على تمكين العاملين في مجال المعرفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية، مما يتيح لهم التركيز على المهام الإستراتيجية. تتيح منصتنا التعاونية والمرتكزة ...
Lakera
lakera.ai
يعمل Lakera Guard على تمكين المؤسسات من إنشاء تطبيقات GenAI دون القلق بشأن الحقن الفوري وفقدان البيانات والمحتوى الضار ومخاطر LLM الأخرى. تعتمد قدرات Lakera Guard على قواعد بيانات خاصة تجمع بين الرؤى من تطبيقات LLM، وGandalf، والبيانات مفتوحة المصدر، وأبحاث تعلم الآلة المخصصة لدينا.
GradientJ
gradientj.com
تساعد GradientJ فرق الإنتاج على نشر نماذج لغوية كبيرة على نطاق واسع. تستخدمنا الشركات لإنشاء تطبيقات مدعومة بـ LLM ومراقبتها أثناء الإنتاج. يوفر تطبيقنا أدوات لإنشاء المطالبات ومقارنتها، وتتبع الأداء المباشر، وتحسين النماذج بشكل مستمر من التعليقات البشرية.
Defog
defog.ai
محلل الذكاء الاصطناعي على المستوى البشري لكل مستخدم في المؤسسة. انشر تحليلًا دقيقًا للبيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة Defog المتكاملة.
CalypsoAI
calypsoai.com
ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في الصناعات وانتشاره بشكل متزايد في الاستخدام اليومي، فإن المخاطر المرتبطة به ترتفع أيضًا. في CalypsoAI، نحن ندرك هذه المخاطر المتزايدة. من خلال حلول AISec المتقدمة لدينا، تتمثل مهمتنا في تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير منصات أمان رائدة للذكا...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Archie
archie.8base.com
قم بوصف فكرتك ودع Archie ينشئ مخططًا مجانيًا لتصميم المنتج. * علاج عقبة الكاتب: ما عليك سوى وصف فكرتك في جملة أو جملتين وسيبدأ آرتشي على الفور في تقديم نظرة ثاقبة لما يجب بناؤه. * التصور السريع: يعمل المخطط بشكل كبير على تسريع عملية الانتقال من الفكرة إلى مفهوم التصميم الملموس. * التقييم المبني على...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai هو منشئ روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. فهو يمكّنك من إنشاء روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة الخاصة بك والمدربة على بياناتك الفريدة. بفضل منصة Insighto البديهية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، فإن إنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي يعد أمرًا خاليًا من...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
حافظ على أمان وخصوصية جميع تفاعلات ChatGPT وتفاعلات LLM الأخرى. تستبدل تقنية GPTGuard البيانات الحساسة في مطالباتك ببيانات تركيبية دون التأثير على السياق. يمكنك الحصول على جميع مزايا ChatGPT دون أي مخاوف تتعلق بالخصوصية أو الأمان.
AICamp
aicamp.so
مع مزيج AICamp الفريد من الميزات مثل دعم Multi-LLM ومساحة العمل المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك جعل كل مهمة جماعية أسرع وأسهل وأكثر متعة.
WPCode
wpcode.com
أتمتة موقع وتطبيقات WordPress الخاصة بك. قم بإنشاء عمليات أتمتة متقدمة في دقائق تتصل بالمكونات الإضافية المفضلة لديك ومواقع WordPress الأخرى والتطبيقات غير التابعة لـ WordPress. إنها سهلة وقوية على حد سواء!
Refact.ai
refact.ai
Refact هو مساعد تشفير مفتوح المصدر يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويتميز بإكمال التعليمات البرمجية بسرعة مذهلة، وأدوات قوية لتحسين التعليمات البرمجية، والدردشة. مساعد ترميز الذكاء الاصطناعي المضبوط بدقة والذي يعزز إنتاجية فريق المطورين بنسبة 45%.
Programming Helper
programming-helper.com
أكثر من مجرد مولد أكواد. أداة تساعدك في مجموعة واسعة من المهام. كل ذلك في مكان واحد.