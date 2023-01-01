WebCatalog
Rediffmail

Rediffmail

mail.rediff.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rediffmail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

خدمة البريد الإلكتروني من Rediff. Rediff.com (منمنمة كـ rediff.com) هي بوابة ويب هندية للأخبار والمعلومات والترفيه والتسوق. تأسست في عام 1996.

الموقع الإلكتروني: mail.rediff.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rediffmail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Daum

Daum

logins.daum.net

MapQuest

MapQuest

mapquest.com

Seznam

Seznam

seznam.cz

My Yahoo

My Yahoo

my.yahoo.com

Feedly

Feedly

feedly.com

China Daily

China Daily

chinadaily.com.cn

SFGATE

SFGATE

sfgate.com

InsideView

InsideView

my.insideview.com

Asianet News

Asianet News

asianetnews.com

Wisconsin State Journal

Wisconsin State Journal

madison.com

The Journal News

The Journal News

lohud.com

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية