بوابة الإنترنت التشيكية الأكثر زيارة والتي تقدم محرك بحث وبريد إلكتروني وآخر الأخبار وتنبؤات الطقس وروابط مفيدة. Seznam.cz هي بوابة ويب ومحرك بحث في جمهورية التشيك. تأسست عام 1996 على يد إيفو لوكاتشوفيتش في براغ كأول بوابة ويب في جمهورية التشيك.

الموقع الإلكتروني: seznam.cz

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