Primetric

Primetric

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الموقع الإلكتروني: primetric.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Primetric على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع Primetric، يمكنك بسهولة التنبؤ بمدى توفر الأشخاص وربحية المشاريع في شركة الخدمات المهنية الخاصة بك. التخطيط والتتبع والميزانية والتحسين من وجهة نظر عالية المستوى.
الفئات:
Business
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: primetric.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Primetric. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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monday.com

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