توفر NETVIBES إمكانات علم البيانات التي تكشف عن ذكاء المعلومات للمستخدمين لاكتساب رؤى تمكن الابتكار في الصناعة وتدفع الأداء.

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