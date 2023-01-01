مخطط الطريق وتحسين عمليات التسليم نحن نجعل من السهل تسليم الأشياء أو تتبع خدماتك. استخدم أسطولك الخاص أو الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التسليم إلى شركات التوصيل الأخرى ضمن تطبيق واحد.

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