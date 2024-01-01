بدائل - Locate2u

Tycode

tycode.tech

يمكّنك Tycode من إحداث ثورة في أعمالك الغذائية. الآن، لا يمكن لعملائك الطلب من أي مكان فحسب، سواء كان طاولة أو غرفة فندق أو أي مكان داخل المبنى الخاص بك، ولكن يمكنهم الدفع لك عبر الإنترنت وإجراء طلبات متزامنة والاستفادة من العديد من المزايا الفريدة الأخرى التي من المؤكد أنها ستجعل عملائك سعداء. والأ...