Geokeo is developed from open source data available from various sources like- openstreetmap, geonames, natural earth etc and the geocoding engine takes features from nominatim, pelias etc. Multiple sources are analysed to bring more accurate results and also to improve the coverage of the data.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: geokeo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Geokeo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.