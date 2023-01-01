تقوم Fluidly بإعادة التفكير بشكل أساسي في الطريقة التي تخطط بها الشركات وتدير شؤونها المالية، بدءًا من التدفق النقدي وحتى التمويل. لذا، سواء كنت شركة تبحث عن طريقة سهلة للحفاظ على أموالك، أو محاسبًا يرغب في تقديم خدمة أفضل لعملائه - يمكننا مساعدتك.

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