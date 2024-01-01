بدائل - Fluidly

NWO.ai

nwo.ai

NWO.ai هي منصة رائدة لذكاء المستهلك تُحدث ثورة في مستقبل البيانات الخارجية للمؤسسات. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تستطيع NWO.ai توقع التغييرات الرئيسية في الاتجاهات الدقيقة، قبل حدوثها، مما يوفر للشركات الرؤى الحاسمة اللازمة للمنافسة في النظام البيئي المتغير باستمرار في يومنا هذا. مع ...