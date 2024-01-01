Caplena
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الموقع الإلكتروني: caplena.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Caplena على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
هل سبق لك أن أمضيت ساعات لا تحصى في التدقيق في أكوام ضخمة من تعليقات العملاء؟ يستخدم موقع Caplena.com الذكاء المعزز لتقليل مقدار الوقت المستغرق لتحليل كميات كبيرة من النصوص المجانية من المراجعات أو الردود على الأسئلة المفتوحة بشكل كبير. في غضون دقائق، يحدد Caplena الموضوعات ويضع علامات تلقائية على مجموعة البيانات بأكملها، مما يحررك من التصنيف المتكرر. التركيز على ما يهم حقًا - إنتاج رؤى أعمق وأكثر فائدة.
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الموقع الإلكتروني: caplena.com
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