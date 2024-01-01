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Caplena

Caplena

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الموقع الإلكتروني: caplena.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Caplena على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

هل سبق لك أن أمضيت ساعات لا تحصى في التدقيق في أكوام ضخمة من تعليقات العملاء؟ يستخدم موقع Caplena.com الذكاء المعزز لتقليل مقدار الوقت المستغرق لتحليل كميات كبيرة من النصوص المجانية من المراجعات أو الردود على الأسئلة المفتوحة بشكل كبير. في غضون دقائق، يحدد Caplena الموضوعات ويضع علامات تلقائية على مجموعة البيانات بأكملها، مما يحررك من التصنيف المتكرر. التركيز على ما يهم حقًا - إنتاج رؤى أعمق وأكثر فائدة.

الفئات:

Productivity
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: caplena.com

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Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Metabase

Metabase

metabase.com

Sisense

Sisense

sisense.com

Domo

Domo

domo.com

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

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Observable

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Klipfolio

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DealLab

deallab.io

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