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Simply Wall St

Simply Wall St

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الموقع الإلكتروني: simplywall.st

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Simply Wall St على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تحليل فريد وشامل لكل الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم في متناول يدك. يمكنك توفير ساعات لا تحصى من البحث في التقارير وإزالة المشاعر من قراراتك.

الموقع الإلكتروني: simplywall.st

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Simply Wall St. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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