WebCatalog
Read This Twice

Read This Twice

readthistwice.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Read This Twice على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كتب تستحق القراءة مرتين. نحن نقضي ساعات لا تحصى في البحث على الإنترنت عن أفضل توصيات الكتب من الأشخاص الذين تعجبهم. قاعدة بياناتنا تنمو باستمرار، ويتم التحقق من صحة كل توصية وتتضمن رابطًا للمصدر. يتمتع!

الموقع الإلكتروني: readthistwice.com

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