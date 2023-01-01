WebCatalog
Fieldlens

Fieldlens

app.fieldlens.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fieldlens على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Fieldlens هي الأداة المجانية الوحيدة التي توفر عليك ساعات كل أسبوع، وتتناول أعمالك المزدحمة على الإفطار. إنه تعاون ميداني كامل. بدءًا من الملاحظات في الوقت الفعلي وحتى التقارير اليومية الآلية وحتى قائمة المهام، تحصل Fieldlens على فرق المشروع في نفس العرض حتى يتمكنوا من الاطلاع على المشروع في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: fieldlens.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Fieldlens. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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