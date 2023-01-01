Fieldlens هي الأداة المجانية الوحيدة التي توفر عليك ساعات كل أسبوع، وتتناول أعمالك المزدحمة على الإفطار. إنه تعاون ميداني كامل. بدءًا من الملاحظات في الوقت الفعلي وحتى التقارير اليومية الآلية وحتى قائمة المهام، تحصل Fieldlens على فرق المشروع في نفس العرض حتى يتمكنوا من الاطلاع على المشروع في الوقت الفعلي.

الموقع الإلكتروني: fieldlens.com

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