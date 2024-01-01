قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Denser هو تطبيق سحابي رائد تم تصميمه لعملاء المؤسسات، مما يمكّنهم من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي الجيني مع بيانات المؤسسة الخاصة بهم. يمكّن Denser المستخدمين من طرح استعلامات محادثة شاملة والحصول على استجابات دقيقة من مجموعة البيانات الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: denser.ai

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