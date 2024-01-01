DenserAI

DenserAI

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الموقع الإلكتروني: denser.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من DenserAI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Denser هو تطبيق سحابي رائد تم تصميمه لعملاء المؤسسات، مما يمكّنهم من تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي الجيني مع بيانات المؤسسة الخاصة بهم. يمكّن Denser المستخدمين من طرح استعلامات محادثة شاملة والحصول على استجابات دقيقة من مجموعة البيانات الخاصة بهم.
الفئات:
Utilities
برامج الذكاء الاصطناعي لروبوتات الدردشة

الموقع الإلكتروني: denser.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ DenserAI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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