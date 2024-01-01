بدائل - DenserAI
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT: تحسين نماذج اللغة للحوار. لقد قمنا بتدريب نموذج يسمى ChatGPT والذي يتفاعل بطريقة المحادثة. يتيح تنسيق الحوار لـ ChatGPT الإجابة على أسئلة المتابعة، والاعتراف بأخطائه، وتحدي المقدمات غير الصحيحة، ورفض الطلبات غير المناسبة. ChatGPT هو نموذج شقيق لـ InstructGPT، والذي تم تدريبه على اتباع التعل...
Google Gemini
gemini.google.com
يمكنك استخدام Bard للمساعدة في دفع أفكارك إلى الأمام. مع القليل من المساعدة من Bard، يمكنك القيام بأشياء مثل: - تبادل الأفكار، أو وضع خطة، أو إيجاد طرق مختلفة لإنجاز الأمور - احصل على ملخص سريع وسهل الفهم للموضوعات الأكثر تعقيدًا - قم بإنشاء المسودات الأولى للمخططات ورسائل البريد الإلكتروني ومشاركا...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI هو محرك إجابات يقدم إجابات دقيقة للأسئلة المعقدة باستخدام نماذج لغوية كبيرة
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
رفيقك اليومي بالذكاء الاصطناعي.
Claude
claude.ai
يعد Claude مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لمهامك، بغض النظر عن حجمها.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Jasper
jasper.ai
قم بإنشاء المحتوى بشكل أسرع 5 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي. Jasper هي أداة كتابة النصوص المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الأعلى جودة مع أكثر من 3000 تقييم من فئة 5 نجوم. الأفضل لكتابة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية والنسخ التسويقية.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
TypingMind
typingmind.com
استخدم ChatGPT مع الميزات المحسنة مثل البحث في سجل الدردشة والمجلدات وعمليات التكامل والمكتبة الفورية وما إلى ذلك.
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Simplified
simplified.com
منصة التصميم الرقمي الشاملة التي تساعدك على إنشاء المحتوى وتوسيع نطاق علامتك التجارية والتعاون مع فريقك بشكل لم يسبق له مثيل. كل ما تحتاجه لتروي قصتك، في مكان واحد.
Magai
magai.co
المساعد الفائق المدعوم من ChatGPT. قم بتحويل الطريقة التي تنشئ بها المحتوى وتنقحه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الثورية من Magai وواجهة الدردشة البديهية المدعومة بواسطة ChatGPT + GPT-4.
Team-GPT
team-gpt.com
دردشة GPT بديهية لشركتك بأكملها يضمن Team-GPT اعتماد ChatGPT للفرق التي يتراوح عدد أفرادها بين 2 و2000 شخص. قم بتنظيم المعرفة والتعاون وإتقان الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة.
AfforAI
afforai.com
عقلك الثاني لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية. Afforai عبارة عن روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بالبحث عن المعلومات وتلخيصها وترجمتها من مصادر متعددة لإنتاج بحث جدير بالثقة. قم بتغذية مستندات البحث المطولة بأكوام من متطلبات الامتثال الجافة واستخرج النتائج الرئيسية التي تحتاج إليها.
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Gleen AI
gleen.ai
قم بإنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدرب على مستنداتك سواء كنت شركة تتطلع إلى تبسيط عمليات خدمة العملاء الخاصة بك أو فردًا يبحث عن مساعدة سريعة وفعالة، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تقديم الدعم الذي تحتاجه.
DeftGPT
deftgpt.com
مع DeftGPT يمكنك: * تبسيط كتابة المحتوى الخاص بك: يتيح لك DeftGPT طرح الأسئلة والحصول على إجابات فورية وإجراء محادثات تفاعلية مع الذكاء الاصطناعي. سيكون لديك إمكانية الوصول الفوري إلى GPT-4، وgpt-3.5-turbo، وClaude من Anthropic، ومجموعة متنوعة من الروبوتات الأخرى. * إدارة الفريق: يعمل DeftGPT على ...
1min.AI
1min.ai
يعد تعزيز الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي طريقة جيدة لتحسين عملك وحياتك. ومع ذلك، فإن تبديل أو تعلم أدوات جديدة لحالات استخدام مختلفة ليس أمرًا ممتعًا، كما أنه مكلف أيضًا! 1min.AI هو تطبيق AI الكل في واحد يفتح جميع ميزات الذكاء الاصطناعي. أنت تدفع فقط مقابل ما تستخدمه في 1min.AI، دون الحاجة إلى...
Tune AI
tunehq.ai
تعمل Tune AI على تعزيز اعتماد GenAI في المؤسسات. نحن مدعومون من قبل Accel وFlipkart Ventures وTogether Fund وSpeciale Invest وTechstars وغيرهم من المستثمرين البارزين TuneChat: تطبيق الدردشة الخاص بنا مدعوم بنماذج مفتوحة المصدر TuneStudio: ملعبنا للمطورين لضبط ونشر LLMs ChainFury: محركنا الفوري مفت...
Octocom
octocom.ai
Octocom عبارة عن منصة لدعم العملاء تعمل بالذكاء الاصطناعي لمتاجر التجارة الإلكترونية، وتعمل على أتمتة دعم العملاء للمهام الروتينية وتحرير فريقك للتعامل مع الحالات الاستثنائية فقط. التكامل بنقرة واحدة مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية ومكاتب المساعدة، ودعم الذكاء الاصطناعي قبل البيع وما بعد البيع...
WorkHub
workhub.ai
منصة الذكاء الاصطناعي للمحادثة التي تركز على الخصوصية وتستفيد من وكلاء الذكاء الاصطناعي والدعم التجاري ومفتوح المصدر LLM لمركزية المعرفة، وبالتالي إثراء التعاون وتسهيل الأتمتة المبسطة. يعمل WorkHub على تمكين المستخدمين من خلال روبوتات وأدوات محادثة متعددة الاستخدامات توفر رؤى ومعرفة وإجراءات تعتمد ع...
SmythOS
smythos.com
يُحدث SmythOS ثورة في الطريقة التي تستخدم بها المؤسسات الذكاء الاصطناعي. يعمل نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي الرائد لدينا، وهو الأول من نوعه، على ربط شبكات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، مما يمكنهم من العمل معًا في وئام تام. وعلى عكس الذكاء الاصطناعي المتجانس، يسمح هذا النهج المنسق بحلول أكثر تعق...
Hebbia
hebbia.ai
مطور واجهات المستخدم للذكاء الاصطناعي العام (AGI). يعد منتج Hebbia's Matrix بمثابة طيار مساعد للعمل المعرفي الذي تستخدمه شركات التمويل والقانون والحكومة وشركات الأدوية. تتعامل Matrix بدقة مع المهام الأكثر تعقيدًا من خلال تقسيمها إلى إجراءات LLM مفهومة. يمكن للمستخدمين التعاون مع Matrix لاستخراج ملاي...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks عبارة عن منصة إنتاجية تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على جعل معلوماتها متاحة وقابلة للتنفيذ لكل موظف. يجيب مساعد المعرفة Dash AI على الفور على الأسئلة المتعلقة بالعمل، وينشئ المحتوى ذي الصلة، ويبحث عن المستندات والرسائل والمهام والمزيد. بالإضافة إلى واجهة الويب الخاصة بها، تتمتع Dash...