WebCatalog
Buttondown

Buttondown

buttondown.email

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Buttondown على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور المشوهة؛ تعمل أداة الاشتراك المحمولة على تسهيل تنمية جمهورك من أي مكان تستضيف فيه موقعك. وبعد ذلك يبتعد Buttondown عن طريقك. ينصب تركيز Buttondown على السرعة وسهولة الاستخدام عبر مجموعات الميزات المعقدة أو الأتمتة القوية.

الموقع الإلكتروني: buttondown.email

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Buttondown. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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