Buttondown هي أسهل طريقة لإنشاء رسالتك الإخبارية وتشغيلها. Buttondown هي أداة صغيرة وأنيقة لإنتاج الرسائل الإخبارية. تسهل عليك الواجهة البسيطة كتابة رسائل بريد إلكتروني رائعة؛ تعمل الأتمتة مثل مساعد التحرير الذي ترغب في الحصول عليه، عن طريق التحقق من الأخطاء المطبعية أو الروابط المعطلة أو الصور المشوهة؛ تعمل أداة الاشتراك المحمولة على تسهيل تنمية جمهورك من أي مكان تستضيف فيه موقعك. وبعد ذلك يبتعد Buttondown عن طريقك. ينصب تركيز Buttondown على السرعة وسهولة الاستخدام عبر مجموعات الميزات المعقدة أو الأتمتة القوية.

الموقع الإلكتروني: buttondown.email

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