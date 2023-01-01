WebCatalog
Notocat

Notocat

notocat.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Notocat على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

إدارة وكتابة الرسائل الإخبارية الخاصة بك مع Notion. Notocat عبارة عن منصة رسائل إخبارية كاملة الميزات مبنية على Notion. سوف تكون قضايا الكتابة في النهاية من دواعي سروري.

الموقع الإلكتروني: notocat.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Notocat. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Attendify

Attendify

hub.attendify.com

Indify

Indify

indify.co

Thin Backend

Thin Backend

thin.dev

Hoppy Copy

Hoppy Copy

app.hoppycopy.co

CourierManager

CourierManager

app.couriermanager.eu

Meco

Meco

web.meco.app

8x8 Meet

8x8 Meet

app.8x8.vc

Fluently

Fluently

app.fluently.so

LaterMail

LaterMail

latermail.app

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

ChibiAI

ChibiAI

chibi.ai

Wisio

Wisio

project.wisio.app

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية